إجراء القرعة للفرق المشاركة فى الدورات الرمضانية لنقابة مهندسى الإسكندرية

وقال الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة ، أن تلك هى الدورة الرمضانية التي تقام للعام الثاني على التوالى ويشارك فيها 233 مشاركًا تشمل هذا العام أفكار مختلفة وأنشطة متنوعة بالتعاون بين لجنة الشباب بالنقابة ولجنة النشاط الرياضي بنادي المهندسين مشيدًا بالتعاون المثمر بين لجان النقابة الذي يصب في صالح المهندسين .

وأضاف أنه تم اضافة أنشطة رياضية جديدة منها padel tennis بمشاركة 24 فريق ، دوري fifa 23 بمشاركة 24 مشاركًا ودوري تنس الطاولة بمشاركة 16 مشاركًا .

من جانبه قال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة النشاط الرياضي أن أنطلاق الدورة الرمضانية ستكون اليوم الخميس على ملاعب كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، مُشيدا بالاقبال على الدورة الرمضانية في العام الثاني وارتفاع نسبة المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة .

وأضاف المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الشباب أن العدد الكبير المشارك بالمسابقات الرياضية المختلفة هو جني ثمار للعام الماضي بالمشاركة الفعالة والمستمر لشباب المهندسين في الفعاليات التي تنظمها النقابة واللجنة بشكل مستمر وأثنى على دعم مجلس النقابة لدعم شباب المهندسين المستمر وتوفير شتى الطرق لتوفير الدعم لهم .