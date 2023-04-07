اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 11:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تدين وتستنكر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على الفلسطينيين

الجمعة، 07 أبريل 2023 10:00 م
الكويت تدين وتستنكر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على الفلسطينيين علم الكويت - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف واعتدائها على المصلين المعتكفين وطردهم بقوة السلاح.

وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /الجمعة/ - رفض دولة الكويت التام لهذه الاعتداءات المتواصلة والتصعيد الممنهج والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الخطيرة التي تشكل خرقا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين كافة.

وجددت "الخارجية الكويتية" دعوة دولة الكويت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العنف والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة والعمل على توفير الحماية الكاملة للمصلين في المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.

 


الكويت

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

غزة

الاحتلال



الموضوعات المتعلقة

مندوب فلسطين: المطلوب من مجلس الأمن الحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى للأقصى

الخميس، 06 أبريل 2023 01:31 م

باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل يحكمها متطرفين وعلى الجميع مساندة فلسطين

الخميس، 06 أبريل 2023 06:00 ص

استفزازات الاحتلال فى الأقصى.. القاهرة الإخبارية: القوات تقتحم باحات المسجد مجددا.. الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تجر المنطقة لمزيد من التدهور.. ونائب سفير فلسطين بالجامعة العربية: سنحافظ على الأماكن المقدسة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة