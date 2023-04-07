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الرئيس السيسى: أدعو قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو الاستثمار فى الصحة

الجمعة، 07 أبريل 2023 09:11 م
الرئيس السيسى: أدعو قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو الاستثمار فى الصحة الرئيس السيسى
كتب ماجد تمراز

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من دواعي سروره أن يشارك اليوم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية.
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة ألقاها منذ قليل: "يأتي هذا الاحتفال عقب الأوقات الصعبة التي مر بها العالم تحت وطأة جاحة كورونا، وهي الأوقاف التي أكدت أن الأمن الصحي لن يتحقق أبدا بالعمل الفردي المنعزل، وإنما يتطلب جهدا جماعيا".
 
وتابع الرئيس السيسي: "أدعو قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو الاستثمار في الصحة إحدى أهم الأولوليات على المستوى الدولي، والتاريخ يشهد على سجل حافل للتعاون المثمر بين مصر ومنظمة الصحة العالمية".

الرئيس السيسى

الصحة العالمية

الصحة

منظمة الصحة العالمية

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