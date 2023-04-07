الداخلية تضبط عصابة تهرب العملات الأجنبية المقلدة لداخل البلاد

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى لجرائم ترويج العملات المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "غير متواجد بالبلاد" والآخران مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إدخال العملات الأجنبية المقلدة للبلاد من الخارج بواسطة الأول ، واشتراكهم فى ترويجها بالبلاد عن طريق استبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية عن طريق "تغيير العملة" بالإضافة لاستبدالها بأخرى صحيحة عبر ماكينات الصراف الآلي عن طريق الغش والتدليس مُستخدمين فى تنقلاتهم سيارة أحدهم .

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الطالبية.. وبحوزتهما (مبلغ مالى فئات ورقية مختلفة "مقلدة"- مبلغ مالى صحيح "متحصلات نشاطهما الإجرامي"- 3 هواتف محمولة- السيارة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأخير "المتواجد بإحدى الدول بالخارج" وبإرشادهما تم تحديد بعض المبالغ المالية المقلدة التي تمكن المتهمون من استبدالها إلى العملة الصحيحة من خلال الأسلوب الإجرامي المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.