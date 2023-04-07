اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 03:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط عصابة تسرق متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:46 م
الداخلية تضبط عصابة تسرق متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف حبس- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة) بالتردد على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم وعرض هاتفى محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (هاتفى محمول "مجهولى المصدر") بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" وأقرا بارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. تم بإرشادهما ضبط باقى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما ("سيئ النية" مقيم بدائرة القسم) باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة، وقرر 5 أشخاص من المجنى عليهم بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.
 
 

خطف

عصابه خطف

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة