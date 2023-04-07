الخارجية تقدم الدعم لأسر المصابين في حادث المعتمرين بـ"مكة" وتعلن عدد الضحايا

كتب أحمد جمعة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية مصرع معتمرين اثنين وإصابة 40 آخرين في حادث حافلة تقلهم على طريق الجموم مكة المكرمة.

أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع أوضاع المواطنين المصريين المصابين في حادث الحافلة الذي وقع على طريق الجموم مكة المكرمة، والتي كانت تقل على متنها 50 راكبا مصريا في طريقهم لأداء مناسك العمرة.

وصرح السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عنه إصابة 40 معتمراً ووفاة ثلاثة من بينهم اثنين مصريين. وقد قام أعضاء قنصلية جمهورية مصر العربية في جدة بسرعة التوجه الى مكة المكرمة لتقديم الدعم القنصلي اللازم والاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. وتتابع القنصلية تقديم كل المساعدة للمصابين وذويهم على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات طوارئ بمقر البعثة.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مع الالتزام بتقديم كل الدعم لهم ولأسرهم.