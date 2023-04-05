اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:45 م
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وفاة سيدة معتمرة من نجع حمادي بقنا أثناء أداء العمرة.. ودفنها فى مكة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:05 م
وفاة سيدة معتمرة من نجع حمادي بقنا أثناء أداء العمرة.. ودفنها فى مكة المعتمرة المتوفية
قنا صابر سعيد

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توفيت معتمرة من مركز نجع حمادي، شمالي قنا،  داخل الحرم المكي، اليوم الأربعاء، أثناء أداء العمرة خلال شهر رمضان الكريم

 

وقال أحد المعتمرين، إن السيدة تدعى روحية أحمد محمد سليمان، مقيمة قرية الشاورية بنجع حمادي، توفيت أثناء أداء العمرة، وصلي عليها في الحرم وتم دفنها في مكة.

 

وأضاف، أن المتوفية وصلت إلى مكة لأداء العمرة، في الرابع من رمضان، وفي أول يوم وصلت فيه مكة، دعت بأن يحسن الله خاتمتها، وتتوفى في مكة، وتقبل الله منها،  وكان يشهد لها بحسن الخلق، وطيبة القلب.

 

السيدة المتوفية
السيدة المتوفية

 

 

 


وفاة معتمرة

نجع حمادي

امن قنا

اخبار قنا



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