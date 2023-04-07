الحسابات الملكية على وسائل التواصل الاجتماعى تحدث صورة الملك تشارلز وزوجته

كتب إيهاب محمد

أجرى الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا، تحديثًا لحساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعى، قبل حفل التتويج المنتظر، حيث تم تحديث الصور الشخصية لصفحات العائلة الملكية على مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة الرسمية الجديدة للملك، 74 عامًا، وزوجته، 75 عامًا، والتي تم إصدارها في وقت سابق من هذا الأسبوع جنبًا إلى جنب مع دعوة رسمية للتتويج، وفقا لموقع "ديلى ميل".



الصورة القديمة على حساب الأسرة الملكية بموقع تويتر



الملكة تشارلز والملكة القرينة كاميلا

التقطت صورة أصحاب الجلالة الشهر الماضي في غرفة الرسم الزرقاء في قصر باكنجهام من قبل هوغو بيرناند، الذي سيلتقط أيضًا صور التتويج الرسمية، وظهرت كاميلا، فى الصورة مرتدية فستان Fiona Clare المفضل باللون الأزرق للتنسيق مع زوجها، إضافة إلى عقد من اللؤلؤ المشبك الماسي وأقراط من اللؤلؤ.

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية: "يمكن الآن العثور على الصورة على حسابات العائلة الملكية على تويتر و انستجرام و وفيس بوك ويوتيوب قبل التتويج في 6 مايو في وستمنستر أبي".

وجرت تحديثات ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعائلة الملكية من قبل، مع تغيير الصفحات عادةً لإظهار المزيد من الصور الكئيبة ليوم الذكرى من كل شهر نوفمبر، لمدة أسبوع تقريبًا، على سبيل المثال.