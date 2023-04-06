رئيس التشيك يعتزم حضور مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

براغ (أ ش أ)

أعلنت الرئاسية التشيكية، أن رئيس البلاد بيتر بافيل وقرينته إيفا بافلوفا، سيحضران مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا فى مايو المقبل.

وذكر راديو براغ الدولى، اليوم الخميس، أن الملك تشارلز الثالث كان قد بعث برسالة تهنئة عندما تم تنصيب بافيل كرئيس للبلاد فى مارس الماضى.

وقد أعلن قصر باكنجهام إقامة مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا العظمى فى 6 مايو 2023، حيث ستستمر الاحتفالات 3 أيام، وسوف تشمل حفلا موسيقيا بمشاركة نجوم عالميين، ومن المتوقع أن يجمع هذا الحدث التاريخى قادة العالم والدبلوماسيين والسياسيين وأفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم.