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البحث العلمى أولا.. 409 ملايين جنيه لتنفيذ 4 مشروعات بمعهد علوم البحار والمصايد

الجمعة، 07 أبريل 2023 09:00 ص
البحث العلمى أولا.. 409 ملايين جنيه لتنفيذ 4 مشروعات بمعهد علوم البحار والمصايد مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي اهتماما بالغا بتطوير البحث العلمي، وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. 
 
كما تستهدف الحكومة، الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية، مع مواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومعاهد الصحة الدولية، فضلا عن استكمال مبنى معامل كلية الهندسة، و مبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي.
 
 
وفي هذا الصدد نستعرض أهم مشروعات المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الذي خصص له استثمارات قدرها 409 مليون جنية، خلال العام المالي الجاري 2022/2023 : 
 
 
- استكمال مباني وتطوير . 
- استكمال تطوير المفرخ البحري بالمكس . 
- احلال وتجديد ورفع كفاءة احواض محطة بحوث عتاقة . 
- معمل الجينوم بالقناطر
 

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

البحث العلمي

علوم البحار



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