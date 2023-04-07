إصابات بعملية إطلاق نار ودهس بشارع "كويفمان" فى تل أبيب

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، إن عدة أشخاص أصيبوا في عملية إطلاق نار بشارع "كويفمان" في تل أبيب، وكذلك عملية دهس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من ناحية أخرى، أمر رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، بعد ظهر اليوم، الجمعة، باستدعاء قوات الاحتياط وخاصة الوحدات الهجومية في سلاح الجو.

كما أعلن الجيش صباح اليوم، أنه يحشد في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان، قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية، وذلك في أعقاب مداولات أمنية جرت خلال الليلة الفائتة.