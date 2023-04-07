الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة دعوية مشتركة فى مساجد شمال سيناء اليوم

شمال سيناء - محمد حسين

تنطلق، اليوم الجمعة، قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمساجد محافظة شمال سيناء، حيث قال محمود أحمد مرزوق إبراهيم مدير مديرية أوقاف شمال سيناء إنه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنطلق قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمساجد محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة 16رمضان، بواقع 10 علماء (5 من علماء الأزهر الشريف، 5 من علماء وزارة الأوقاف)، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "السكينة والطمأنينة فى القرآن الكريم".

وقال إنه سيتحدث من مسجد النصر بالعريش، والشيخ خالد عبد العزيز سليمان العيسوى واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، مسجد القرماني– العريش، والشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي إمام وخطيب، مسجد أبو بكر الصديق– العريش، والشيخ عبد الناصر مصبح إبراهيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، مسجد الحمد لله– العريش، والشيخ محمد الكيلاني محمد عبد العال إمام وخطيب، مسجد العاطى الوهاب– العريش، والشيخ محمود فاضل عبد الفضيل واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، مسجد الفتاح– العريش، و الشيخ محمد مسعد السيد عبده إمام وخطيب ، مسجد الهادى– العريش، والشيخ أشرف سامي سالمان عمرو واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، مسجد الأزهر– العريش، و الشيخ محمد سليمان عزام راشد إمام وخطيب، مسجد أم القرى– العريش، والشيخ علي السيد عبد الجليل سلامة واعظ بمجمع البحوث الإسلامية ، مسجد الرفاعي– العريش.