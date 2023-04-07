الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية من مساء الأحد المقبل

كتب ـ محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من مساء الأحد المقبل، أن تتأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا .

ويشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".