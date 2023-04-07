اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية من مساء الأحد المقبل

الجمعة، 07 أبريل 2023 03:00 م
الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية من مساء الأحد المقبل حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من مساء الأحد المقبل، أن تتأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا .

ويشهد اليوم  الجمعة، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية الغربية، شديد الحرارة  على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى  19 درجة  .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".   


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

تقلبات جديدة فى حالة الطقس.. تعرف على توقعات هيئة الأرصاد الجوية

الجمعة، 07 أبريل 2023 04:00 ص

حالة الطقس اليوم الجمعة 7/4/2023 فى مصر

الجمعة، 07 أبريل 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 6/4/2023 فى مصر

الخميس، 06 أبريل 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 5/4/2023 فى مصر

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:00 ص

ارتفاع حرارة ونشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأحد

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:48 ص

تعرف على التوصيات والتنبيهات الزراعية وفق حالة الطقس اليوم

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 09:00 ص

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4/4/2023 فى مصر

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:00 ص

قانون جديد يحدد عقوبات حال نشر معلومات كاذبة عن حالة الطقس عبر السوشيال ميديا

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:00 ص

حالة الطقس اليوم الاثنين 3/4/2023 فى مصر

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:00 ص

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. فيديو

الأحد، 02 أبريل 2023 12:58 ص

حالة الطقس اليوم الأحد 2/4/2023 فى مصر

الأحد، 02 أبريل 2023 12:00 ص

الأرصاد لـ"صباح الخير يا مصر": تحسن ملحوظ فى حالة الطقس بداية من اليوم

السبت، 01 أبريل 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة