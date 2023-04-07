اليوم السابع
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إقبال كبير من الزائرين فى اليوم الأول لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بباريس

الجمعة، 07 أبريل 2023 05:32 م
إقبال كبير من الزائرين فى اليوم الأول لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بباريس صالة عرض لافييت بالعاصمة الفرنسية
كتب محمد أسعد

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في الساعات الأولي من اليوم الأول لافتتاح أبوابه للجمهور، شهدت صالة عرض لافييت بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي تستضيف معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" إقبالًا كبيرًا من الزائرين الذين توافدوا من جميع أنحاء فرنسا لزيارة المعرض.
 
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم حتى الآن بيع 165 ألف تذكرة، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض 10 آلاف زائر يوميا.
 
وأضاف وزيرى، أن كل المجلات والصحف الفرنسية اليوم تتحدث عن المعرض حيث قامت بالتغطية الإعلامية لإفتتاحه الرسمي مساء  أمس والقطع الأثرية التي يضمها، الأمر الذي يعد خير أداه للترويج للسياحة المصرية بالخارج ولاسيما منتج السياحة الثقافية.
 
صالة عرض لافييت بالعاصمة الفرنسية (1)
صالة عرض لافييت بالعاصمة الفرنسية (1)

صالة عرض لافييت بالعاصمة الفرنسية (2)
صالة عرض لافييت بالعاصمة الفرنسية (2)

 


وزارة السياحة والآثار

الآثار المصرية

السياحة في مصر



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