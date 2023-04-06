"السياحة والآثار" ترد على حقيقة إزالة وتدمير مأذنة جامع الغورى

كتب - محمد أسعد

ردا على ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بشأن إزالة وتدمير مأذنة جامع الغورى بمنطقة عرب اليسار بميدان السيدة عائشة ، أكد الدكتور أبو بكر أحمد عبدالله القائم بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار ، أن ماتم تداوله عار تمامًا من الصحة حيث أنه لم يتم تدمير المأذنة ولكن تم فكها لترميمها في إطار مشروع ترميم مسجد الغوري ككل والجاري تنفيذه حاليا تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

أضاف أن الدراسات التي تم إعدادها قبل بدء مشروع الترميم أثبتت تعذر ترميم المئذنة في موضعها. وأكد الدكتور أبو بكر أحمد أنه تم الإنتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثري والترقيم لأحجار المئذنة، قبل البدء في فكها، بما يضمن تركيبها لما كانت عليه قبل أعمال الفك، لافتا إلى أن أعمال فك المئذنة هو أمر متعارف عليه في بعض الأحيان حال تعذر ترميمها بموضعها وهو ما تم في مئذنة مسجد فاطمة الشقراء بشارع تحت الربع ومئذنة جامع المؤيد شيخ بمنطقة الأزهر والغوري.

وتناشد وزارة السياحة والآثار مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.