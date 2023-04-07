إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح فى حادثين منفصلين فى الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء هنري ابراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغين بوقوع حادثين منفصلين بالإسماعيلية الحادث الأول.

حادث إنقلاب سيارة سوزوكى على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بالقرب من مفارق سرابيوم اتجاه الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن اصابة كلا من يوسف عبد الفتاح عيد حسن 17 عام مقيم نفيشة دائرة مركز الاسماعيلية ومصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات بالذراعين وحسين أحمد مدبولي.

18 عام مقيم نفس العنوان مصاباشتباه كسر بالساق اليسرى والفخذ الأيسر وعبد الله عربي عبد النبي 36 عام مقيم السبع آبار دائرة مركز القصاصين ومصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري و سحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

والحادث الثانى إنقلاب سيارة نقل ر س ب 5246 جرار .. ر ط د 5197 مقطورة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من محطة تحصيل الرسوم واسفر الحادث عن اصابة كلا من معاذ خيري مختار علي 16 عام مقيم منيا القمح محافظة الشرقية مصابة سحجة بالظهر ووالده خيري مختار علي 44 عام مقيم نفس العنوان مصاب كدمة بالصدر.

رفض المصابين النقل إلى اى مستشفى عقب أن تم اسعافهم بمكان الحادث.