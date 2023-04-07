اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى مدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 07 أبريل 2023 10:31 م
إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى مدينة 6 أكتوبر حادث تصادم، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق دهشور فى مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى مدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

 


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طريق دهشور

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