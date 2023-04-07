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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

الجمعة، 07 أبريل 2023 11:21 ص
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط اسعاف
أسيوط-هيثم البدرى

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أصيب 5 أشخاص  إثر تصادم سيارتين وسقوط سيارة بمصرف مائي بطريق أسيوط الزراعي ناحية قرية بني حسين مركز أسيوط.
 
تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سياره ملاكي رقم 4634 ى ا ل و سياره رقم 1659 ى س ج وسقوط سياره ملاكى رقم 7491 ي بترعه فرعيه بجوار الطريق. 
أسفر الحادث عن إصابة كلا من " أحمد. س. م" ، 30 عاماً   باشتباه كسر بالقدم وتم نقله لمستشفى اسيوط الجامعى، وآخر مجهول الهوية يبلغ من العمر 30 عاما، في غيبوبه و تم نقله إلى مستشفى اسيوط الجامعى، و  غاده. ع. م" 29 عاماً، مصابه بكدمات بالجسم و زوجها  " خالد. ص. ج" 32 عاماً اشتباه كسر الضلوع ونجلهما " محمد" 10 شهو  غيبوبة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.
 
 
 
 
 



 

 


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حوادث اسيوط

تصادم سيارتين

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