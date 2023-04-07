إصابة 3 أشخاص والبحث عن آخر فى إنهيار عقار حارة المغاربة بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص إثر إنهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة المنشية بحي الجمرك الإسكندرية، وذلك دون تأثير على العقارات المجاورة، بحارة المغاربة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنشية، بلاغًا يفيد بانهيارسقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية ، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية ، إنهيار سقف بعقار بحارة المغاربة مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999 ، وأن السقف المنهار سقط علي محل أسفل العقار محل البلاغ ، دائرة قسم المنشية وانقذت الحماية المدنية 3 أشخاص عقب إصابتهم بكسور، وجاري البحث عن شخص اخر أسفل العقار ، من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.