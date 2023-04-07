إصابة 16 شخصا إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل فى كرداسة

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

أصيب 16 شخصا بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمركز كرداسة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء 16 شخصًا في الحريق، وهم كل من: محمود ناصر 34 سنة، وابنه عبد الرحمن 11 سنة، مها أحمد حجازي 40 سنة بحروق من الدرجة الثانية، وأحمد أحمد ناجي 14 سنة بحالة اختناق وصعوبة في التنفس.

كما أصيب رضيع يدعى حمزة فارس عمره عام بحروق من الدرجة الثانية، وعواطف عبد الله 55 سنة بحالة اختناق، وردة خضر عبد الرازق 50 سنة بحروق 35 % بالجسم وشيماء خضر 19 سنة بحالة اختناق وكريم إبراهيم 7 سنوات وأخيه (يوسف 3 سنوات) والطفلة جومانة إبراهيم 3 سنوات.

كما نتج عن الحريق إصابة الطفل محمد عادل مصطفى 5 سنوات وشقيقه أحمد 3 سنوات بحروق 50 % وانتصار ناصر عشري 30 سنة بحالة اختناق وسجدة محمود ناصر 4 سنوات وأختها وردة 5 سنوات بحروق من الدرجة الثانية إضافة إلى عاشور عبد الرازق 54 سنة وشقيقه عيد 50 سنة بحالة اختناق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتجاز داخل منزل بشارع المشاتل من شارع المعسكر دائرة مركز كرداسة وعلي الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم سيارات إطفاء وقوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ.

وتبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالطابق الأرضي من عقار مكون من 3 طوابق.

أسفر الحادث عن 16 مصابا بحروق وكدمات وسحجات نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام، وتم السيطرة على الحريق بالكامل.