اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أبريل 2023 02:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

وفاة طفلة متأثرة بإصابتها فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بمنزل فى الشرقية

الخميس، 06 أبريل 2023 01:33 م
وفاة طفلة متأثرة بإصابتها فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بمنزل فى الشرقية الطفلة علياء مسلم
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لفظت الطفلة علياء مسلم من مصابى حادث انفجار اسطوانة بتوجاز بالشرقية أنفاسها الأخيرة متأثرة باصابتها داخل مستشفى الحسينية المركزى.
 
وكانت مستشفى الحسينية المركزى قد احتجزت أربعة مصابين بينهم ثلاثة أطفال أشقاء من قرية الملكيين البحرية، بحروق بدرجة الثانية والثالثة، انفجرت فيهم اسطوانة البوتاجاز وقت أذان المغرب الجمعة الماضية.
 
وكان اللواء مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقى مركز شرطة الحسينية بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية الملكيين البحرية التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافئ لإخماد الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى.

السرقية

انفجار إسطوانه بتوجاز

الملكيين البحرية

الحسينية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة