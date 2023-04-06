وفاة طفلة متأثرة بإصابتها فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بمنزل فى الشرقية

لفظت الطفلة علياء مسلم من مصابى حادث انفجار اسطوانة بتوجاز بالشرقية أنفاسها الأخيرة متأثرة باصابتها داخل مستشفى الحسينية المركزى.
وكانت مستشفى الحسينية المركزى قد احتجزت أربعة مصابين بينهم ثلاثة أطفال أشقاء من قرية الملكيين البحرية، بحروق بدرجة الثانية والثالثة، انفجرت فيهم اسطوانة البوتاجاز وقت أذان المغرب الجمعة الماضية.
وكان اللواء مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقى مركز شرطة الحسينية بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية الملكيين البحرية التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافئ لإخماد الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى.
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