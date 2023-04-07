أولمبياد المحافظات الحدودية تواصل التصفيات فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تواصل مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء ، تنفيذ فعاليات المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية.

وأعلنت الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن إدارة الشباب، نظمت تصفيات المحافظات الحدودية. وأقيمت مباراتان في كرةالقدم الخماسي، أسفرتا عن فوز بالوظه على منشية أولاد صقر 0/2، وفوز 6 أكتوبر على الهميصة 0/4، وفوز أحمد المنسي لكرة القدم الشاطئية على نادي 6 أكتوبر 0/3 وصعوده أول الإدارة علي مستوي المحافظة.

وفي مباراة كرة القدم الخماسي الدور قبل النهائي: فوز بالوظة علي نادي 6اكتوبر3/4بضربات الترجيح بعد التعادل في الوقت الاصلي 1/1، وفوز 6اكتوبر علي الجناين 0/2.

و يتقابل اليوم الجمعة 9 مساء المباراة النهائية لتحديد الفريق الصاعد بالوظة مع مركز شباب 6 أكتوبر .

يأتى ذلك برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.