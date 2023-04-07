أوقاف أسوان: افتتاح 124 مسجداً جديداً حتى اليوم.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، وصول عدد المساجد الجديدة التى تم افتتاحها حتى اليوم، وصل إلى 124 مسجداً، وجارى التوسع فى افتتاح عدد من المساجد الأخرى، سواء منشآت جديدة أو إحلال وتجديد، فى إطار خطة وزارة الأوقاف التوسع فى عدد المساجد على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف، جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت مديرية الأوقاف بأسوان، افتتحت اليوم، الجمعة 16من شهر رمضان لعام 1444 مسجد أبو شوك بمدينة أسوان، بحضور الشيخ أحمد أحمد حسن مدير الدعوة نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف وخطيبا للجمعة، بجانب حضور سيد مدنى، رئيس مدينة ومركز أسوان نائبا عن محافظ أسوان، والشيخ محمود مصطفى حسن، مدير إدارة أوقاف أسوان أول، والشيخ محمود فخر الدين موسى، رئيس قسم الإرشاد الدينى بالأوقاف، والدكتور حمودة محمد أحمد، إمام المسجد، وبحضور جمع كثير من الجمهور ورواد المسجد.

كما تم افتتاح مسجد عباد الرحمن الأهلى بقرية السنقارى مركز نصر النوبة إدارة أوقاف نصر النوبة بحضور محمد عبد العزيز نائب رئيس مركز نصر النوبة، ومحمد عبد المنعم حسن، مفتش المنطقة، وأدى خطبة الجمعة مدير إدارة أوقاف نصر النوبة المسجد بمساحة كلية 160 م2 إنشاء جديد بالجهود الذاتية بتكلفة نحو 950 ألف جنيه.