افتتاح 4 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 4 ملايين و 570 ألف جنيه

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة، لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشاد أبو حطب بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه تم اليوم افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز إيتاي البارود وأبوالمطامير وأبو حمص بتكلفة 4 مليون و 570 ألف جنيه .

وتلك المساجد هى:

- مسجد المنشية الجديدة - صفط خالد - إيتاي البارود على مساحة 220 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 320 ألف جنيه.

- مسجد التوحيد - عزبة فايز بخاطره - قرية كوم الفرج - أبو المطامير على مساحة 140 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد السعداء - أرض عفون عبد الله - أبو المطامير مساحة 191 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 150 ألف جنية.

- مسجد دسونس- الحصفة - أبو حمص ثان على مساحة 225 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنية.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " السكينة والطمأنينة " واوضحت أن السكينة والطمأنينة نور ويقين ووقار في القلب ينزله الله تعالى في قلوب عباده المؤمنين، فلا يثقلها القلق، ولا تزلزلها الفتن، ولا توهنها المحن، بل يزداد أصحابها إيمانا وقوة وثباتا على الحق.