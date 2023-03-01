تفاصيل حركة تنقلات رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية بقرى مركز أبو كبير

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 1770 لسنه 2023 بإنهاء تكليف كلٍ من عبد اللطيف جبر ابراهيم دسوقي ، رئيس الوحدة المحلية القروية بأولاد موسى، و أحمد عبد الرحمن منصور رئيس الوحدة المحلية القروية بطوخ القراموص ، وأشرف أحمد متولي سكرتير الوحدة المحلية القروية بأولاد موسى،ونقلهم للعمل برئاسة مركز ومدينة أبو كبير على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كلٍ من خالد محمد محمد عبد المقصود رئيس الوحدة المحلية القروية بمنشأة رضوان ، للعمل رئيساً للوحدة المحليه القرويه بالرحمانية.. وشملت الحركة ما يلى:_

حازم عبد الفتاح الشرقاوي رئيس الوحدة المحلية القروية بالرحمانية ، للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بالحصوه.

فوزيه عبد الحميد محمود علي رئيس الوحدة المحلية القروية ببني عياض ، للعمل رئيساً للوحدة المحليه القروية بمنشأه رضوان.

عبد الفتاح عبد اللطيف عبد الفتاح سكرتير الوحدة المحليه القروية بهربيط ، للعمل سكرتيراً للوحدة المحليه القرويه بطوخ القراموص.

عماد حمدي احمد محمد سكرتير الوحدة المحليه القروية بطوخ القراموص ، للعمل سكرتيرا للوحدة المحليه القرويه ببني عياض.

عبد الناصر ابراهيم احمد شعبان رئيس الوحدة المحليه القروية بالحصوه ، للقيام بتسيير أعمال وظيفه نائب رئيس مركز ومدينه ابو كبير.

أمل ياسين محمد واكد سكرتير الوحدة المحليه القروية بالحصوه، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القرويه بطوخ القراموص.

رحاب رمضان إبراهيم سيد احمد سكرتير الوحدة المحليه القروية ببني عياض، للقيام بتسيير أعمال وظيفه رئيس الوحدة المحليه القروية ببني عياض.

ولتحسين منظومة العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين قرر محافظ الشرقية تكليف كلٍ من محمد علي ابراهيم بكر باحث شؤون عاملين أول برئاسة مركز ومدينة أبو كبير، للقيام بتسيير العمل في وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بأولاد موسى.

محمد عبد الباقي السيد ابراهيم باحث قانوني ثالث برئاسة مركز ومدينة أبو كبير، للقيام بتسيير العمل في وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالحصوه.

محمد عطيه عبد الرحمن عبد الفتاح باحث إحصاء ثالث بالوحدة المحلية القروية بالحصوه بمركز ومدينه ابو كبير، للقيام بتسيير العمل في وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بهربيط.

إبراهيم عبد العاطي محمد علي باحث شؤون لجان ومجالس أول بالوحدة المحلية القروية بالحصوه بمركز ومدينه أبو كبير ، للقيام بتسيير العمل في وظيفه سكرتير الوحدة المحلية القروية بأولاد موسى.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهم ، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيه ، وعلى المذكره المقدمه من رئيس مركز ومدينه ابو كبير ، ولحسن سير العمل وانتظامه ، وللصالح العام ، مؤكداً على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.





