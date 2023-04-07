أغذية تؤثر على صحة قلبك.. منها الحلويات

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي يلعب دورا رئيسيا فى الصحة العامة لأجسامنا، خاصة صحة القلب ، ويساعد في الحد من خطر من الإصابة بالأمراض المزمنة وغيرها، ويمكن أن تتسبب الوجبات الخفيفة والأطعمة المصنعة في حدوث مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ، وهذا يتنبأ بحدوث إصابة بأمراض القلب.

وكشفت العديد من الدراسات الحديثة أن بعض الأطعمة تساهم في تحسين مستويات السكر في الدم، كما توجد بعض العناصر الغذائية التي تساعد في الحد من انتشار مرض السرطان في الجسم ، فبتالي ضرورة اتباع نظام غذائي سليم للحفاط علي صحة جيدة .وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

قالت الدكتورة شارون هايز، أخصائية أمراض القلب في عيادة قلب المرأة في مينيسوتا، بالولايات المتحدة ،لا يوجد طعام ينقذ حياتك. وليس هناك ما يقتلك، فالأمر يتعلق بالتوازن. لذا فإن فطيرة الجبن لن تقتلك، لكن ما تأكله ومقدار ما تأكله أمر بالغ الأهمية.

كما اوضح طبيب القلب الدكتور أندرو فريمان، الذي يعمل في National Jewish Health في كولورادو بالولايات المتحدة، بعض الأطعمة الرئيسية التي يجب تجنبها أو الحد منها من أجل الصحة .

اطعمة يجب تجبنها للحفاظ على صحة قلبك: 1.اللحوم المصنعة تمتلئ اللحوم المصنعة بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والملح والمواد المضافة مثل النترات، كل هذه المكونات هي وصفة لمشاكل القلب. تمتلئ اللحوم المصنعة بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والملح والمواد المضافة مثل النترات، كل هذه المكونات هي وصفة لمشاكل القلب.

وحذر الدكتور أندرو من أن اللحوم المصنعة ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان.



2. المقرمشات

وتابع الاخصائي: "ثقافتنا تقدر الراحة، وهو أمر رائع، لكن الراحة لا تعني أنه يجب عليك تناول الأطعمة المصنعة المعبأة مع السكر المضاف والملح".

ويعد ارتفاع استهلاك الملح أكبر سبب منفرد لارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يرسي الأساس لمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب.لذلك، أوصى الطبيب بالابتعاد عن الأكياس الصغيرة من الكربوهيدرات المملحة والمقرمشة .



3.السكريات يجب أن تقلل من استهلاكك للحلويات إلى الحد الأدنى.ويمكن أن يساهم تناول الكثير من السكر في زيادة الوزن، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2.



4.الكثير من البروتين يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يحصل الكثير منا على ما يكفي منها ولكن تناول الكثير منها قد يكون ضارا أيضا.

ويستهلك العديد من الأشخاص أيضا البروتين بشكل أساسي من اللحوم التي غالبا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما قد يرفع مستويات الكوليسترول لديك ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



5.مشروبات الطاقة

قال الدكتور أندرو إنه يتجنب مشروبات الطاقة بأي ثمن لأن الأبحاث تشير إلى أن مزيج السكر والكافيين الموجود في المشروبات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب.