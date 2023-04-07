أطعمة "نفسية" تحسن المزاج وتقلل مستويات التوتر

كتبت ميرفت رشاد

هل شعرت يومًا بالهدوء والاسترخاء بعد تناول الآيس كريم أو كيس رقائق البطاطس عندما تشعر بالتوتر؟ يحدث ذلك لأن بعض الأطعمة لديها القدرة على رفع مزاجك وإدارة مستويات التوتر ، بعض الأطعمة الصحية مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعمل على تحسين الصحة العقلية، ولكن هل سمعت عن الأطعمة النفسية الحيوية؟ تشير دراسة حديثة إلى أن الأطعمة النفسية الحيوية مفيدة أيضًا للصحة العقلية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما هي الأطعمة النفسية؟



علم النفس الحيوي هو مصطلح يستخدم البروبيوتيك والبريبايوتكس والأطعمة المخمرة من أجل الصحة العقلية، توصف السيكولوجيا الحيوية على أنها بكتيريا وخمائر حية ، عندما تستهلك بكميات كافية ، فإنها تعطي فائدة للصحة العقلية، تهدف إلى المساعدة في علاج مختلف حالات الصحة العقلية مثل التوتر والقلق والاكتئاب.

أطعمة لتقليل التوتر



تشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nutrients إلى أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يقلل من التوتر ويحسن نوعية النوم، اشتملت الدراسة على 40 من البالغين الأصحاء الذين تم اختيارهم عشوائيًا لمجموعة غنية بالحيوية النفسية أو مجموعة الدواء الوهمي، استهلكت المجموعة النفسية الحيوية مكملًا يوميًا يحتوي على Lactobacillus helveticus و Bifidobacterium longum ، بينما تلقت المجموعة الثانية مكملًا غير بروبيوتيك.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا المكملات النفسية الحيوية شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات التوتر المتصورة مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي، كما أبلغوا عن تحسين نوعية النوم والوظيفة الإدراكية في المقابل ، لم تظهر مجموعة الدواء الوهمي أي تغييرات مهمة في هذه المعايير.

ومن ثم ، تلعب النفسية الحيوية دورًا محددًا في خفض السلوكيات غير الطبيعية وتقليل المشاعر السلبية وتعزيز الوظيفة الإدراكية، لديهم أيضًا إمكانية كبيرة للحد من التوتر النفسي.

عدد قليل من الأطعمة النفسية لتحسين الصحة العقلية



هناك عدد من الفوائد الصحية لاستهلاك البروبيوتيك والبريبايوتكس التي تتجاوز الحفاظ على الصحة البدنية ، ومن المتوقع أن تصبح المضادات الحيوية أكثر أهمية لصحتك العامة ، بما في ذلك الصحة العقلية.

أطعمة لتقليل التوتر



البروبيوتيك والأطعمة المخمرة كلاهما مفيد لصحتك.



الأطعمة المخمرة مثل الزبادي ، اللبن الرائب ، والجبن ، واللبن ، ومخلل الكرنب ، والتي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروبيوتيك ، هي بعض الأمثلة على الأطعمة الغنية بالمضادات الحيوية، تحتوي هذه الأطعمة على مزارع حية من البكتيريا المفيدة التي يمكنها استعمار الأمعاء وتحسين وظيفتها، الثوم والبصل والهليون أمثلة على الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك التي يمكن أن تساعد في تطوير بكتيريا الأمعاء الجيدة.