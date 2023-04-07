اليوم السابع
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أستاذ بإعلام القاهرة: مسلسلات المتحدة فى رمضان تسهم فى رفع الوعى الوطنى والدينى

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:00 م
أستاذ بإعلام القاهرة: مسلسلات المتحدة فى رمضان تسهم فى رفع الوعى الوطنى والدينى الشركة المتحدة
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة أمانى رضا أستاذ الإعلام بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن دراما رمضان ومسلسلات الشركة المتحدة فى رمضان 2023 تعكس تنوعا كبيرا على مستوى القوالب الدرامية والموضوعات المتناولة وبها كمية كبيرة من الوعى الحقيقى.

 

وأضافت الدكتورة أمانى رضا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تقديم مسلسلات تستهدف رفع الوعى الوطنى بالمسلسلات الوطنية التى تقدمها الشركة المتحدة وهذا اتجاه محمود لرفع الوعى الوطنى بدور الدولة بمحاربة التطرف والإرهاب وإبراز تضحيات القوات المسلحة والشرطة للتصدى للتهديدات التى احاطت الدولة المصرية فى فترة من الفترات.

 

وتابعت أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن الشركة المتحدة للخدمات حرصت على تقديم مسلسلات الجمهور مثل المسلسلات الشعبية مثل  جعفر العمدة ومسلسل ضرب نار وهو مسلسلات تحمل تنوع  شعبى كبير يلبى احتياجات الشارع وأيضًا المسلسلات التاريخية مثل مسلسل سره باتع ورسالة الإمام التاريخى دات الطابع الدينى مؤكدة أن هذا التنويع يصب فى مصلحة المشاهد ويرفع الوعى بشكل كبير بقضايا مختلفة وطنية ودينية.

 

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023  بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والاعمال الدينية والتاريخية اذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة


مسلسلات رمضان 2023

اخبار مصر

المتحدة للخدمات الإعلامية

دراما رمضان

الشركة المتحدة



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