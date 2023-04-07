اليوم السابع
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أستاذ إعلام: المتحدة تقدم دراما متطورة فى رمضان تواكب العالم وتناسب الأسر المصرية

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:00 م
أستاذ إعلام: المتحدة تقدم دراما متطورة فى رمضان تواكب العالم وتناسب الأسر المصرية الشركة المتحدة
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتور حمدى ربيع المدرس المساعد بكلية الإعلام بجامعة النهضة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم تنوعا فى خريطة الإنتاج فى مسلسلات رمضان 2023، إذ تواكب الشركة التطورات على مستوى العالم، من خلال إنتاج المسلسلات القصيرة والمحدودة ذات الإيقاع السريع، كما أصبح معمول به على مستوى العالم .

وأشاد الدكتور حمدى ربيع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بجهود الشركة المتحدة وفكرة الإصرار على تقديم مسلس يحيى وكنوز وإذاعتها على رأس الساعة فى الإفطار، موضحا أن هذا الاختيار قد لا يكرن مربح على مستوى الإعلانات ولكنه اختيار مربح على المدى البعيد لتقديم محتوى هادف لشريحة الأطفال وخطوة تحسب للشركة المتحدة.

وتابع المدرس المساعد بكلية الإعلام بجامعة النهضة، أن المسلسلات الاجتماعية للشركة المتحدة تحاكى واقع المجتمع المصرى مرضحا أن المسلسلات ذات الً30 حلقة لم تعد بنفس الكثرة للمسلسلات الاجتماعية ، مؤكدا أن التنوع فى المسلسلات ما بين الكوميديا والتاريخ والاجتماعى والدينى ومسلسلات الأطفال كلها تتناسب مع متطلبات وقيم الاسر المصرية.

 

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023  بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والاعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.


مسلسلات رمضان 2023

اخبار مصر

المتحدة للخدمات الإعلامية

دراما رمضان



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