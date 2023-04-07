نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، عدداً من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي: تطوير المحاور والطرق لتحسين معيشة المواطن وتحقيق عوائد اقتصادية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، عدداً من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة، بإجمالي أطوال يصل إلى 200 كم. السيدة انتصار السيسى: خير الناس من يصونون اليتامى ويقدمون لهم الحب والرحمة قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن خير الناس هم هؤلاء الذين يصونون اليتامى ويقدمون لهم جناح الحب والرحمة والعطف، وأضافت فى منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى يوم اليتيم أود أن أؤكد واجبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا من الأيتام وحقهم في الرعاية والحماية الاجتماعية. مصر تعرب عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير فى المنطقة أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة علي مدار الـ 48 ساعة الماضية، على إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين، وما تلا ذلك من إطلاق لصواريخ تجاه إسرائيل، وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة. غدا ارتفاع بالحرارة على الأنحاء كافة والعظمى بالقاهرة 32 وأسوان 38 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأوقاف تفتتح 41 مسجدا منها 36 إحلالا وتجديدا بالمحافظات

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 41 مسجدًا، منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1053 مسجدًا، منها 857 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و196 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

الإسكان: منح أصحاب الأراضى السكنية بالمدن الجديدة مهلة لاستكمال التنفيذ