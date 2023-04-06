6 مشروبات منزلية تساعد فى علاج متلازمة تكيس المبايض

كتبت ميرفت رشاد

متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هى اضطراب غدد صماء يصيب النساء فى سن الإنجاب، ويمكن أن يؤدى إلى أعراض مختلفة مثل السمنة ومقاومة الأنسولين ومشاكل الجلد والعقم، وتعد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل السكر وارتفاع ضغط الدم واضطرابات المزاج، ويلعب النظام الغذائى دورًا مهمًا فى إدارة متلازمة تكيس المبايض، بالإضافة إلى ذلك تساعد بعض المشروبات التى يتم تحضيرها بسهولة فى المنزل فى إدارة متلازمة تكيس المبايض وإليك العصائر وفقا لما نشره موقع ndtv.

وقد تستفيد النساء المصابات بتكيس المبايض من زيادة تناول البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والألياف، ويمكن أن تساعد مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والبقوليات فى إدارة مستويات الأنسولين وتعزيز الشبع، بينما يمكن للدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون أن تقلل الالتهاب وتحسن صحة القلب، ويمكن للأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة أن تساعد أيضًا فى تنظيم مستويات السكر فى الدم وتحسين صحة الجهاز الهضمى، وفقا لما أكدته خبيرة التغذية Lovneet Batra.

مشروبات يمكنك تحضيرها فى المنزل تساعد فى علاج متلازمة تكيس المبايض



1. مياه نبات المورينجا

ووفقًا لخبيرة التغذية Lovneet Batra، تساعد Moringa Oleifera فى تقليل الأندروجين، وبالتالى السماح بزيادة تكون الجريبات فى متلازمة تكيس المبايض، وتوصى بتناول ملعقة صغيرة من مسحوق المورينجا مع كوب من الماء عند الاستيقاظ أو قبل النوم.



2 . الكركديه

من المعروف أن الكركديه له خصائص مسكنة تعمل على إرخاء عضلات المثانة والرحم وبالتالى تقليل التقلصات، أغلى الماء فى مقلاة وأضف بتلات الكركديه المجففة، وانقعها لمدة 5 دقائق أو أكثر، ثم صفيها واشربها.

3. النعناع

يحتوى النعناع على خصائص مضادة للأندروجين ويقلل بشكل كبير من مستويات هرمون التستوستيرون والشعرانية لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

4. ماء بذور الحلبة

يساعد هذا المشروب فى الحفاظ على صحة المبايض وتنظيم الدورة الشهرية، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد أيضًا فى تحسين حساسية الأنسولين، وتوصى خبيرة التغذية بنقع نحو 1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة فى ​​كوب واحد من الماء طوال الليل، وتصفيتها وشربها أول شىء فى الصباح.

5. عصير الصبار

يساعد الصبار على استعادة التوازن الهرمونى ويحسن حساسية الأنسولين، وفقًا لأخصائية التغذية.

6. منشط الجينسنج

يساعد فى تقليل مستويات الكورتيزول لتحسين التوتر وأعراض متلازمة تكيس المبايض، وتوصى خبيرة التغذية بتناول 1/2 ملعقة صغيرة من الجينسنج مع 1/2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند والماء الدافئ قبل النوم.