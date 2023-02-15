هل مشكلات الغدة الدرقية تؤدي للإصابة بتكيس المبايض؟

كتبت فاطمة خليل

تعاني العديد من النساء من اضطراب الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض، ولكن هل ترتبط متلازمة تكيس المبايض بالغدة الدرقية، هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "Health".

متلازمة تكيس المبايض واضطراب الغدة الدرقية من أكثر اضطرابات الغدد الصماء شيوعًا عند النساء، ووفقًا للمجلة الهندية لأمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، فقد لوحظ أن اضطرابات الغدة الدرقية أكثر شيوعًا لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مقارنة ببقية النساء ولكن هل حقاً توجد علاقة بينهما؟

ما هي الغدة الدرقية؟

الغدة الدرقية الصغيرة على شكل فراشة موجودة في مقدمة عنقك مباشرة تحت الجلد إنها جزء من نظام الغدد الصماء وتتحكم في العديد من وظائف الجسم المهمة عن طريق إنتاج وإفراز هرمونات مثل T3 و T4 و TSH

هذه الهرمونات مهمة لأنها تتحكم في سرعة التمثيل الغذائي لديك.

فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية هما النوعان الشائعان من اضطرابات الغدة الدرقية.

ما هي متلازمة تكيس المبايض؟

تتميز بفرط الإباضة وفرط الأندروجين وتكيس المبايض اسم متلازمة تكيس المبايض يصف العديد من الأكياس الصغيرة التي تتشكل في المبايض لذا ، إذا كنتِ مصابة بمتلازمة تكيّس المبايض ، فقد لا تكون لديك دورة شهرية منتظمة أو قد تستمر لعدة أيام.

تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض

• عدم انتظام الدورة الشهرية

• نمو شعر الوجه المفرط

• ترقق الشعر

• حَبُّ الشّبَاب

تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية

• تعب

• زيادة الوزن (أطعمة تساعد على إنقاص الوزن في الغدة الدرقية)

• تساقط الشعر

• عدم انتظام الدورة الشهرية

تظهر الدورة الشهرية غير الطبيعية أو غير المنتظمة وخفة الشعر أو تساقطه في كلتا الحالتين لكن لا يوجد دليل يدعم الصلة بين متلازمة تكيس المبايض وقصور الغدة الدرقية.

قصور الغدة الدرقية يؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض، لكنها أمراض مختلفة.

الغدة الدرقية وتكيس المبايض

لتشخيص قصور الغدة الدرقية ، كل ما تحتاج إليه هو مراجعة طبيبك ، الذي قد يطلب اختبار وظائف الغدة الدرقية ، والذي يتضمن هرمون TSH في الدم ، و T3 المجاني ، و T4 .

لتشخيص متلازمة تكيس المبايض ، يمكن لطبيبك إجراء فحص عادة ما يقوم طبيب أمراض النساء بما يلي:

• التحدث معك عن الأعراض والتاريخ الطبي.

• السؤال عن التاريخ الطبي لعائلتك.

• قياس وزنك وضغط دمك.

• إجراء فحص بدني ، والبحث بشكل خاص عن شعر الوجه الزائد، وتساقط الشعر ، وحب الشباب.

• إجراء فحص للحوض للبحث عن تورم المبايض أو أي أورام أخرى في الرحم.

• طلب اختبارات الدم للتحقق من مستويات الهرمونات ومستويات الجلوكوز.

• فحص الحوض بالموجات فوق الصوتية للبحث عن الأكياس في المبايض وفحص سماكة بطانة الرحم.

لذلك ، لمجرد وجود عرض أو عرضين متشابهين ، فهذا لا يعني أن المرضين مرتبطان في حالة وجود أي ارتباك ، فقط استشيري طبيبك.