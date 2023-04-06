19 شونة وصومعة مجهزين لاستقبال موسم توريد القمح بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أيام قليلة تفصلنا عن موعد حصاد محصول القمح بمحافظة سوهاج، تمهيدا للبدء فى عملية التوريد السنوية لهذا المحصول الإستراتيجى، والمحافظة فى هذا الصدد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم التوريد للعام الحالي.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات عن أماكن وشون التخزين التى جرى إعدادها وتجهيزها هذا العام لاستقبال أعمال توريد محصول القمح على مستوى المحافظة.. تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – صوامع غرب طهطا والتى بلغت سعتها التخزينية 60 ألف طن.

2 - صوامع أولاد نصير والتى بلغت سعتها التخزينية 30 ألف طن.

3 - صوامع البلينا والتى بلغت سعتها التخزينية 20 ألف طن.

4 – شونة ملحقة بصومعة طهطا بسعة 20 ألف طن.

5 – شونة ملحقة بصومعة البلينا 3000 طن.

6 - شونة صومعة أولاد نصر بسعة 5000 طن.

7 – بنكر طهطا بسعة 25 ألف طن.

8 – استحداث 2 خلية جديدة بمطحن طما وفصلها عن المطحن بسعة 500 طن لكل خلية.

9 – 9 شون بمراكز طما وطهطا وجهينة وأخميم ودار السلام والبلينا وجرجا وطما.

10 – هنجر سوهاج تابع للبنك الزراعى سعة 20 ألف طن.

11 – تم إستحداث 4 خلايا جديدة بمطحن مينا بجرجا بسعة 20 ألف طن.