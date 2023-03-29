الزراعة تكلف قياداتها بالمرور على محصول القمح فى الغربية بعد تقلبات الطقس

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزاره الزراعة بالغربية ، الزراعات المختلفة وخاصة القمح، وتبين عدم وجود أضرار مؤثره نتيجه الاضطرابات الجوية في اطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعه المكثفة.

يأتى ذلك فى إطار المتابعه المستمرة للأنشطة الإرشاد المخطط لها من الإدارة المركزية للارشاد والجارى تنفيذها في المراكز الإرشادية الموجودة بجوار حقول المزارعين خلال شهر مارس، حيث تم عقد 15 ندوة إرشادية في 4 محافظات عن أمراض البصل و 15 ندوة إرشاديه عن أمراض البطاطس، كذلك تم عقد 45 ندوة إرشاديه في 9 محافظات وجه قبلي للإنتاج ومكافحة أمراض وحشرات القمح بالتعاون مع معاهد المحاصيل والوقايه والأمراض.