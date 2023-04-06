وكيل صحة الإسماعيلية على رأس حملة للرقابة على المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.. صور

أعلن الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملة برئاسته، تم خلالها المرور على ثلاث منشآت طبية خاصة، تنوعت بين مستشفى للنساء والتوليد، مركز للعيون وجراحات الليزر، ومركز لجراحات القلب والقسطرة، جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية المخالفة.

وأسفرت الحملة عن استصدار قرارات بالغلق للمنشآت المخالفة والتى تنوعت بين تحريز أدوية منتهية الصلاحية للفحص من قِبل هيئة الدواء المصرية، عدم وجود تواريخ لأدوات التعقيم بالمخالفة لاشتراطات الجودة ومكافحة العدوى، عدم مطابقة غرفة النفايات وغرفة التعقيم للاشتراطات الصحية وللقانون 153 لسنة 2004 وللتعليمات الوزارية المنظمة للعمل بالمنشآت الخاصة.

وأضاف "حطب" أن الحملة تأتى ضمن عدة حملات دورية مكثفة تشنها مديرية الصحة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وتمت الحملة من خلال لجنة شكلتها الدكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر، وتضم فى عضويتها الدكتورة نورهان عادل، الدكتورة نهال أحمد بإدارة العلاج الحر، وبالتنسيق مع الدكتور وسام رمضان مدير إدارة مكافحة العدوى والدكتور كيرولوس رزق عضو مكتب الدعم الفنى.

من جهته، أشار وكيل الوزارة إلى استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت الطبية بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.