وكيل إعلام عين شمس: مسلسل حضرة العمدة للمتحدة يقدم قضايا برسالة هادفة

كتب محمود راغب

أشادت الدكتور دينا فاروق أبو زيد، وكيل كلية الإعلام بجامعة عين شمس، بمسلسل حضرة العمدة، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدة أن هذا المسلسل من أهم المسلسلات الاجتماعية التى تعرض فى دراما رمضان 2023.

وأضافت وكيل كلية الإعلام بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المسلسل مجموعة من القضايا العامة منها تمكين المرأة، و يقدم قضايا إعلامية هادفة بشكل جذاب، وعرض عدد من القضايا الهامة منها ختان الإناث والزواج المبكر والهجرة غير الشرعية .

ومسلسل حضرة العمدة الذى يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم، بطولة الفنانة روبي وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.

ولقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.