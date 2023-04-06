اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 11:46 ص
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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الخميس، 06 أبريل 2023 11:34 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 10 عمال بكدمات وجروح فى أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلنها فى طريق الصالحية القديمة أمام نادى الصيد فى اتجاه الإسماعيلية بالشرقية.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى طريق طريق الصالحية القديمة أمام نادى الصيد فى اتجاه الإسماعيلية، بنطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة امركزى لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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