جاء خلال خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية التونسي الأربعاء مع الدكتور فيصل مقداد، وزير الخارجية والمغتربين السورى.

من جانبه ، ثمّن الوزير السوري، قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيين سفير للجمهورية التونسية لدى سوريا، مشددا على أهمية هذه الخطوة في الإسهام في عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي.