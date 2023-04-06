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ندوة توعوية عن مواجهة الأفكار المغلوطة وأخرى عن طاعة الوالدين لشباب كفر الشيخ

الخميس، 06 أبريل 2023 11:33 م
ندوة توعوية عن مواجهة الأفكار المغلوطة وأخرى عن طاعة الوالدين لشباب كفر الشيخ مناقشة الأفكار المغلوطة في ندوة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التوعوية عن مواجهة الأفكار المغلوطة والغير سوية بمركز شباب إبشان الليلة عقب صلاة التراويح، بمشاركة 200 عضو من أعضاء مراكز شباب بيلا، وتقام سلسلة الندوات التوعوية بمحافظات مصر احتفالا بحلول شهر رمضان المعظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة و وزارة الأوقاف المصرية من خلال الادارة المركزية لتنمية الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

 أدار الندوة نخبة من علماء الأزهر الشريف، وعلى رأسهم  الدكتور طلعت عبدالله بسيوني، الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ عبد السلام فرحات إمام وخطيب، والشيخ محمد عبد العزيز قارئاً ومبتهلا، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزى، عضو مجلس النواب، و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، و عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومحمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة تهدف إلى توعية الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة الغير سوية لنبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب، وإبراز دور الشباب فى التصدى للشائعات والأفكار الهدامة المعوقة لخطة التنمية، مضيفاً أن الندوة التوعوية تنظمها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب في إطار الدور الدعوي التثقيفي الذي تقوم به من خلال برامجها المتعددة وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال فاعليات تقدمها وزارة الأوقاف للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع بأطيافه من خلال مراكز الشباب.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، الصالون الرمضاني للنشء بمركز شباب بيلا، بحضور خمسين طليع بصحبة أسرهم،الصالون الرمضاني يعقد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الصالون الرمضانى جاء وفق بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف على أن ينفذ أسبوعيا خلال شهر رمضان المبارك بمركز شباب مختلف، مضيفاً أن بر وطاعة الوالدين كان محور الصالون الرمضاني بشباب بيلا، اللقاء أداره الشيخ محمد المأموني الواعظ الديني بالأزهر الشريف .

اختتم اللقاء بفتح باب النقاش لضيوف الصالون وقام الشيخ المأمونى، واعظ الأزهر الشريف، بالرد على إستفساراتهم، تستمر فعاليات الصالون الرمضانى بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وفريق عمل الإدارة.

 الحضور بالندوة

الحضور بالندوة

 

مناقشة الافكار المعلوطة في ندوة بكفر الشيخ
مناقشة الافكار المعلوطة في ندوة بكفر الشيخ

 

 

ندوة بمركز شباب بيلا بمركز شباب بيلا
ندوة بمركز شباب بيلا بمركز شباب بيلا

 

 

ندوة عن طاعة الوالدين بمركز شباب كفر الشيخ
ندوة عن طاعة الوالدين بمركز شباب كفر الشيخ

 

 

 

 


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