تنفيذ فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار أبنائنا بمركز شباب السلام بقطاع الخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب و الرياضة بالوادى الجديد فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار أبنائنا بمركز شباب السلام فى مدينة الخارجة بمشاركة 90 طليع وطليعة، وبدأ المعسكر بطابور الاصطفاف و تم تقسيم المعسكر إلى ورش بالتبادل مع المدربين، وجرى تنفيذ ندوة عن التغيرات المناخية والتوعية البيئية،و ندوه عن التنمية البشرية، وأنشطة رياضية.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن برنامج معسكر اليوم الواحد، يهدف لتنمية ورعاية النشء ثقافياً ورياضياََ ومجتمعياََ في ضوء مواكبة الجمهورية الجديدة، وذلك لاكتشاف وإبراز المواهب الفنية والثقافية والرياضية والحياتية لإنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر.

وأضاف شوقى، أن المعسكر تضمن عددا من الألعاب الترفيهية والترويحية، وأنشطة فنية وابداعية، وخدمة مجتمعية، فى أجواء من الفرح والسرور بين الطلائع المشاركين.