وذكر البيان أن المؤتمر سيعقد في أحد الفنادق بالعاصمة الألبانية تيرانا، ويتضمن شرحا لدور بعثة مراقبة الانتخابات لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وأنشطتها المخطط لها بحضور أودري جلوفر رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات.

يشار إلى أن الانتخابات المحلية فى ألبانيا ستعقد يوم 14 مايو المقبل وسط منافسة حزبية واسعة.