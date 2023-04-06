تبدأ منظمة الأمن والتعاون الأوروبى غدا /الجمعة/ أعمال مراقبة الانتخابات فى ألبانيا، وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم /الخميس/ إن المراقبين من أعضاء مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا سوف يعقدون غدا مؤتمرا صحفيا حول افتتاح بعثة مراقبة الانتخابات فى ألبانيا .
وذكر البيان أن المؤتمر سيعقد في أحد الفنادق بالعاصمة الألبانية تيرانا، ويتضمن شرحا لدور بعثة مراقبة الانتخابات لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وأنشطتها المخطط لها بحضور أودري جلوفر رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات.
يشار إلى أن الانتخابات المحلية فى ألبانيا ستعقد يوم 14 مايو المقبل وسط منافسة حزبية واسعة.
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