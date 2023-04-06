مطار هولندى يتجه لحظر الطائرات الخاصة ضمن إجراءات تقليل الملاحة الجوية

كتبت ريهام عبد الله

يتجه مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام إلى حظر الطائرات الخاصة، ضمن إجراءات المطار المزدحم، لتقليل الملاحة الجوية، واستحداث نظام "أكثر هدوءًا، ونظافة، وجودة".

وجاء في بيان عن المطار، أنّه بموجب المقترحات الجديدة التي يأمل المطار أن تدخل حيّز التنفيذ "في موعد لا يتجاوز 2025 - 2026"، "لن يكون مرحّبًا" بالطائرات الخاصة في مطار سخيبول، وكشف المطار انه لن يسمح لأي طائرة بالهبوط بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي، أو الإقلاع بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، كما تمّ إلغاء خطط إنشاء مدرج جديد، وفقا لموقع سى إن إن عربية.



مطار هولندى

سر استهداف المطار للطائرات الخاصة

وكشف البيان الصادر عن المطار، إن الإدارة تستهدف حظر الطائرات الخاصة لأنها تسبّب "قدرًا كبيرًا من الضوضاء المزعجة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل راكب"، وتساهم باحترار الكوكب الملوّث أكثر بنحو 14 مرة مقارنة بالطائرات التجارية، و50 مرة أكثر من القطارات، بحسب منظمة النقل الأوروبية النظيفة، للنقل والبيئة.

ومعظم الطائرات الخاصة التي كانت تنطلق من مطار سخيبول، تتّجه نسبة تتراوح بين 30 إلى 50٪ منها إلى مناطق الإجازات الشهيرة مثل إيبيزا في إسبانيا، وكان في فرنسا، أو إنسبروك في النمسا، مشيرا إلى أنه هناك الكثير من الطائرات التي تُقلع من أمستردام إلى تلك الوجهات، لذا يقترح المطار على ركاب الطائرات الخاصة الاستعاضة عنها برحلات تجارية.

وورد في بيان مطار سخيبول أيضًا، أنّه "تتوفر خدمات مجدولة كافية إلى الوجهات الأكثر شعبية التي تنقلها الطائرات الخاصة"، مضيفًا أنه سيتم السماح لطائرات الشرطة والإسعاف الصغيرة بالإقلاع والهبوط كما هي الحال حاليًا في ظل النظام الجديد.