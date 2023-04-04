"أغمى عليه وهو سايق".. قائد شاحنة يصطدم بطائرة فى مطار بالمكسيك.. فيديو وصور

كتبت ريهام عبد الله

رصد فيديو لحظة مرعبة لإغماء سائق خلف عجلة القيادة ما تسبب فى اصطدام شاحنته بطائرة مليئة بالركاب فى مطار غرب المكسيك، وتُظهر اللقطات الدرامية الشاحنة وهي تقترب من طائرة شركة "فيفا إيروبوس"، قبل أن تصطدم بجسم الطائرة يوم الجمعة الماضى.

كان من المقرر أن تغادر الطائرة من مطار جوادالاخارا الدولى إلى لوس أنجلوس، لكن جميع الركاب اضطروا للنزول بعد أن أحدثت الشاحنة فتحة فى مؤخرة الطائرة، وقالت فيفا إيروبوس، فى بيان، إن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام لطائرة أخرى في المنطقة المجاورة عندما فقد وعيه فجأة، وفقا لصحية ديلى ميل البريطانية.

نقل الركاب والطاقم بأمان

تمكن الطاقم على متن طائرة Viva Aerobus من نقل جميع الركاب بأمان من الطائرة، ولم يصب أي من العملاء أو الطاقم بأى أذى، ولم يتم الكشف عن مدى إصابة السائق، فيما تم نقل العملاء إلى طائرة ثانية وأكملوا الرحلة في نهاية المطاف إلى لوس أنجلوس في وقت لاحق من اليوم.

يأتي حادث المطار المكسيكي بعد نحو أربعة أشهر من وفاة رجلي إطفاء بالمطار بعد اصطدام عربة إطفاء بطائرة تابعة لشركة طيران لاتام بينما كانت على وشك الإقلاع من مطار ليما الدولي.



اصطدام الشاحنة بالطائرة



الدمار فى جسم الطائرة

وأظهرت لقطات الكاميرا الأمنية الغريبة الشاحنة وهي تسرع على المدرج وتصل مباشرة إلى مسار الطائرة التي كانت تقل 120 راكبا، وشوهدت الطائرة وهي تصطدم بعربة الإطفاء، مما تسبب في اشتعال النيران في المنطقة حيث اشتعلت النيران والدخان على الفور.

وفي مايو 2017، اصطدمت طائرة تابعة لشركة طيران المكسيك بشاحنة تموين بعد لحظات من هبوطها في مطار لوس أنجلوس الدولي، مما أدى إلى إصابة ثمانية عمال على متنها بجروح.