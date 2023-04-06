اليوم السابع
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مصطلحات قضائية.. تعرف يعنى إيه " المدعى بالحق المدنى "

الخميس، 06 أبريل 2023 05:00 م
مصطلحات قضائية.. تعرف يعنى إيه " المدعى بالحق المدنى " محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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يردد الكثير من الأشخاص بعض الالفاظ والعبارات والمسميات التي تستخدم فى المؤسسات القضائية والمحاكم دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال  سلسلة حلقات مصطلحات قضائية بعض المصطلحات المتداولة، ومنها  " المدعى بالحق المدنى " فى المحاكم والنيابات.

يخلط الكثير من المتعاملين في المحاكم والقضايا بين المدعى بالحق المدنى ودفاع المتهمين ، فالمدعى بالحقوق المدنية هو كل شخص يتضرر من عمل غير مشروع أو جريمة مثل ( شيك ، إيصال أمانة ، تبديد أموال أو منقولات،  اعتداء على سلامة الجسد ـ ضرب أو جرح ، سب وقذف " .

ويحق للمدعى بالحق المدنى تحريك الدعوى العمومية بالادعاء المباشر، وهناك إجراءات أقرها قانون الإجراءات الجنائية تلزم المدعى بالحق المدنى باتخاذها لإثبات حضوره أمام هيئة المحكمة .

 


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