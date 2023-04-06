مصرع عامل إثر سقوط حجر فوق رأسه أثناء العمل بأخميم شرقى سوهاج

أستقبل مستشفى أخميم المركزى عامل يبلغ من العمر 17 سنة، جثة هامدة على إثر سقوط أحد الأحجار عليه من سيارة أثناء قيامه بالعمل بأحد المحاجر بدائرة المركز تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق يفيد بوفاة عامل عقب سقوط كتلة حجرة عليه من سيارة أثناء عمله بأحد المحاجر دائرة مركز أخميم وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى والتحفظ عليها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، عقب إنتقال مأمور مركز شرطة أخميم بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي تبلغ لمركز أخميم بوصول المدعو بشار ا ذ م 17 سنة عامل ويقيم دائرة المركز إلى المستشفى" جثة هامدة " 0

وبسؤال كل من عمه أحمد ذ م ع 63 سنة عامل، ومحمد ص ف ا 27 سنة سائق ويقيمان بذات الناحية قررا أنه أثناء عمل المتوفي المذكور رفقة الثاني بمحجر بذات الناحية سقط عليه حجر من أعلي لودر قيادة الثاني مما نتج عنه وفاته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.