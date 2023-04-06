مصرع سيدة اختناقا بسبب تسريب الغاز من سخان فى سوهاج

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 22 سنة مصرعها داخل منزلها بناحية قرية بيت خلاف دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، عقب تعرضها لحالة إختناق، عقب استنشاقها للغاز أثناء الاستحمام داخل المنزل، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الاختناق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بالعثور على ربة منزل جثة هامدة داخل منزلها بدائرة مركز جرجا وبالمعاينة لا توجد ثمة إصابات ظاهرية بها وترتدي كامل ملابسها.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوفاة سيدة داخل منزلها بناحية بيت خلاف دائرة مركز جرجا حيث تبين وجود جثة المدعوة صفيه ع ع م 22 سنة ربة منزل، و تقيم بذات الناحية مسجاه علي أريكة بصالة المنزل وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وترتدي كامل ملابسها.

وبسؤال كل من زوجها كريم م ا م 25 سنة عامل بأجر، والدها عبد الرحمن ع م ا 50 سنة عامل زراعي ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء استحمام المذكورة بحمام المنزل حدث تسريب للغاز من سخان المياه مما نتج عنه وفاتها وأنهما قاما بنقلها لصالة المنزل.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الإختناق بالغاز تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض عللى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.