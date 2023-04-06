وأوضح المصدر الروسى، وفقا لقناة "روسيا اليوم" أن القذائف أثبتت كفاءة عالية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأصبحت اليوم إحدى الوسائل الرئيسية للقتال المضاد للبطاريات، لافتا إلى تدمير أكثر من 100 مدفع "هاوتزر" ووحدات مدفعية ذاتية الدفع صنع "الناتو" منذ بداية العام الجاري، وتحديدا تم تدمير 45% باستخدام طائرات مسيرة انتحارية.

وأشار المصدر إلى أن الحديث يدور بشكل أساسي عن مدافع M777 والوحدات ذاتية الدفع M109 المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم تسليمها لأوكرانيا، لافتا إلى أن استخدام الطائرات المسيرة لقذائف "لانسيت" أثبت فعالية من الناحيتين القتالية والاقتصادية، لأنه كقاعدة عامة، هناك الحاجة إلى قذيفة واحدة فقط لتدمير مدفع هاوتزر.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى خيرسون، أولكسندر بروكودين، أن القوات الروسية النار على منطقة خيرسون 42 مرة، وقامت بإطلاق 151 قذيفة؛ مما أدى إلى إصابة مدنى.

وأضاف بروكودين "تعرضت مدينة خيرسون للنيران تسع مرات.. فتحت القوات الروسية نيران المدفعية الثقيلة وتضررت مناطق سكنية ومنازل منفصلة ومبان سكنية، فضلا عن أهداف البنية التحتية الحيوية.. تم إجلاء 93 شخصا إضافيا من المناطق التي تم تحريرها في منطقة خيرسون".