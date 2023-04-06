اليوم السابع
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مستشار مفتي الجمهورية يغادر إلى نيويورك لنشر الوعي بالمراكز الإسلامية

الخميس، 06 أبريل 2023 02:19 م
مستشار مفتي الجمهورية يغادر إلى نيويورك لنشر الوعي بالمراكز الإسلامية الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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توجَّه الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء شهر رمضان المبارك ونشر الوعي الديني الصحيح بعدد من المراكز الإسلامية في أمريكا، والتواصل مع الجاليات المسلمة هناك.
 
من جانبه صرح مستشار المفتي -قُبيل سفره إلى نيويورك- بأن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا للاستراتيجية التي وضعتها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم قبل سنوات للتواصل الديني الفعَّال مع المسلمين في الخارج، وذلك إيمانًا من دار الإفتاء بأن التواصل الحضاري مع العالم أصبح ضرورة واقعية وواجب الوقت لتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في العالم أجمع، وتدعيم قوة الدولة المصرية الناعمة في أحد أهم مجالاتها.
 
وأضاف د. نجم أن الجولة ستشمل عقد إلقاء من المحاضرات والندوات الدينية في مجموعة من المراكز الإسلامية في مختلف الولايات الأمريكية من أجل التواصل مع الجاليات المسلمة هناك، وتقديم الدعم الشرعي والإفتائي اللازم لهم، كما ستشمل كذلك عقد عدة لقاءات إعلامية للتعريف بصحيح الإسلام ومواجهة الأفكار المغلوطة عنه لمواجهة موجات الإسلاموفوبيا نتيجة الفهم المغلوط للكثير من القضايا الإسلامية.
 

مستشار مفتي الجمهورية

الدكتور إبراهيم نجم

الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم

نيويورك



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