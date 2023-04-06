محافظ كفر الشيخ يتفقد تمهيد ورصف الطرق وإنشاء محاور جديدة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،أعمال توسعة طريق محللة موسى سخا من امتداد طريق صبري القاضى، وحتى موقع السجلات بمحور العائله المقدسة، وربطه برافد الطريق الدولى " كفر الشيخ طنطا"، مرورًا بالإسكان خلف جامعة كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف التي يشهدها تقسيم المحافظة، وتوسعة الطريق المجاور لشريط القطار، وتحويله لاتجاهين، ومده لربطه برافد الطريق الدولي " كفرالشيخ بلطيم"، وطريق كفر الشيخ دسوق".

كما تفقد توسعة ورصف الطريق بين التجمع السكني الجديد غرب مدينة كفر الشيخ، وربطه بامتداد طريق صبري القاضي، وتمهيد الطريق وتوسعته بين الإسكان الاجتماعي، وربطه بمحور سعيد زغلول، كما تابع الأعمال الجارية في توسعة شارعي الخليفة المأمون وعبدالهادي راضي، موجها بسرعة الانتهاء منهما، لتيسير الحركة المرورية للسيارات، وتسهيل حركة المواطنين.