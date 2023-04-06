محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من 80% من أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثرى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن استمرار أعمال الترميم بمسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، والشهير بمسجد "أبو غنام" الأثرى ببيلا، والذى بلغت نسبة تنفيذه نحو 80%، موجها الشكر لكل القائمين والمتابعين للأعمال الجارية.

وتفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال الترميم فى المسجد، رافقه على أمين، نائب رئيس المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

واستمع ساطور إلى شرح من المهندس المسئول عن أعمال ترميم المسجد، كما تابع أعمال تركيب البلاط الحجاري بصحن المسجد، وأعمال تركيب النجارة، والمحارة، والدهانات، ضمن الأعمال التي يتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، لإعادة المسجد إلى رونقه وحالته الأصلية.

وكلّف ساطور بتكثيف العمل في مشروع ترميم مسجد أبو غنام الأثري، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والترميم، وذلك لإحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة، وتحقيق طفرة نوعية ملموسة في حي أبو غنام ببيلا، مشيداً بالجهود المبذولة في أعمال الترميم.

كما تفقد ساطور، ساحات المسجد ومحيطه، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير المنطقة المحيطة بمسجد «أبو غنام»، ومنها حديقة المسجد، خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن بدء أعمال الرصف، والإنارة، والتشجير، بالشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية إليه.

وأكد ساطور، أن مسجد أبو غنام يُعد من أقدم مساجد محافظة كفر الشيخ، ويُعد رمزاً من رموز الآثار الإسلامية، وهو مسجد تاريخى، ويحظى بشهرة واسعة، لافتاً إلى أن الأعمال تُجرى على قدم وساق للانتهاء من عملية ترميم المسجد ليعود إلى سابق عصره مرة أخرى، وافتتاحه أمام المُصلين من أهالي مدينة بيلا ومُحبي أولياء الله خلال الفترة المقبلة.

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، والشهير بـ«أبو غنام»، أحد الأولياء الصالحين إلى عام 700 هجرية، في العصر المملوكى الشركسى، ليكون تُحفة معمارية، حيث يقع المسجد في قلب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو من المساجد العريقة والشهيرة في المحافظة.